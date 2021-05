Le pagelle ed il tabellino dell’ultimo posticipo della trentaquattresima giornata di campionato di Serie A tra Torino-Parma, appena terminata.

Nel monday night utile per gli ultimi posti della classifica di Serie A, il Torino batte in casa la squadra di D’Aversa che vede sempre più complicarsi le sorti della sua permanenza nella massima serie italiana.

Il Torino passa in vantaggio al 63′ con Vojvoda ma è Ansaldi che fa tutto da solo: sfonda sulla destra e serve un assist delizioso per il difensore granata che solo sul secondo palo non può sbagliare e infila alle spalle di Sepe.

Torino-Parma: tabellino e pagelle

E sei il Parma rimane nella penultima posizione della classifica con 20 punti, il Torino tira un sospiro di sollievo e con 34 punti si stacca dal terzultimo posto.

RETE: 63′ Vojvoda

TORINO (3-5-2) – Sirigu 6; Izzo 6.5, Nkoulou 6, Bremer 6.5; Vojvoda 7, Rincon 6.5 (80′ Linetty sv), Baselli 6, Lukic 6, Ansaldi 7; Sanabria 5.5, Belotti 6 (80′ Zaza sv). A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Murru, Buongiorno. Allenatore: Nicola

PARMA (4-3-3) – Sepe 5.5, Laurini 6 (72′ Busi 5.5), Alves 5.5, Dierckx 5.5 (45′ Gagliolo 6), Pezzella 5.5; Hernani 5.5 (84′ Pellé sv), Brugman 6 (31′ Kurtic 5.5), Grassi 5.5 (72′ Brunetta 5.5); Kucka 6, Cornelius 5.5, Gervinho 5. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Bani, Sohm, Osorio. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Abbattista

AMMONITI: Dierckx, Hernani, Kucka

Nella prossima gara di campionato il Parma ospiterà l’Atalanta di Gasperini, domenica alle 15:00 mentre il Torino sfiderà il Verona, in trasferta.