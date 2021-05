Incidente in una fabbrica: muore giovane mamma di 22 anni

Tragico incidente in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato): Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita sul luogo di lavoro

Quest’oggi, presso una fabbrica tessile di Montemurlo, in provincia di Prato, si è verificato l’ennesimo caso di morte sul lavoro. La vittima è una giovane mamma di 22 anni, Luana D’Orazio, che stando alle prime ricostruzioni avrebbe perso la vita dopo essere rimasta impigliata nel rullo dell’orditoio, lo strumento che permette di realizzare l’ordito. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo impotente di un collega, che non ha potuto fare nulla per salvare la giovane donna. Una volta dato l’allarme, carabinieri e medici si sono precipitati presso la fabbrica tessile, ma per Luana non c’è stato niente da fare. La vittima lascia la sua famiglia e l’adorato figlio di 5 anni.

Prato, incidente sul lavoro: muore una giovane mamma di 22 anni

Una morte terribile quella toccata alla giovane Luana D’Orazio, operaia presso una fabbrica tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. La 22enne è stata risucchiata dall’ingranaggio dell’orditoio, in quella che doveva essere una normale giornata di lavoro. Un suo collega, poco distante, ha affermato di “non aver udito grida d’aiuto“. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il tragico episodio ha immediatamente richiesto un sopralluogo da parte dello staff della Asl Toscana centro. L’orditoio, responsabile della morte di Luana, è stato sequestrato e sarà sottoposto a dei doverosi controlli nelle prossime ore, così come il resto dell’attrezzatura. I carabinieri hanno inoltre disposto l’autopsia sul corpo della giovane operaia, che lascia la sua famiglia e il figlio di soli 5 anni.

Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha espresso tutto il proprio rammarico per quanto accaduto: “Covid e pandemia rischiano di farci perdere di vista il problema delle morti sul lavoro“.