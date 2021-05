Manicure Primavera 2021? Cecilia Rodriguez mostra l’ultima tendenza

M’ama o non m’ama? La manicure di Cecilia Rodriguez a tema Primavera sarà il lato più romantico dei nostri outfit per questa stagione.

Rosa antico e margherite. Quale accoppiata più raffinata e romantica per una manicure primaverile? La showgirl argentina Cecilia Rodriguez ci mostra la decorazione perfetta per tenere in ordine le nostre unghie in questa Primavera 2021.

La (quasi) zia Cecilia ci mostra sul suo profilo ufficiale Instagram come si sta godendo questa stagione di transizione mentre il suo fidanzato Ignazio Moser si trova in qualità di naufrago all’Isola dei Famosi.

I fiori sbocciano persino sulle mani. Cogliendo margherite e contando i M’ama, non m’ama, la bellissima influencer regala ai suoi followers questa lezione in fatto di tendenze moda Primavera 2021. Per il weekend del Primo Maggio, sceglie una nail art tanto semplice quanto elegante, che prevede una lunghezza media, forma a mandorla e una nuance rosa antico.

La manicure perfetta per la Primavera 2021: Cecilia Rodriguez sceglie il romanticismo

La Chechu lascia trasparire, in ogni scatto, il suo lato estremamente dolce e femminile. Inguaribile romantica, tenera e assolutamente sexy, incanta tutti i suoi followers con una bellezza travolgente.

E le sue scelte in fatto di manicure non sono da meno, rispecchiando a pieno la sua natura: cura dei dettagli e delicatezza sono le parole chiave che usiamo per descrivere il suo stile.

Medio lunghe, a mandorla e con tonalità che restano quasi sempre sulla scala del rosa: dal baby al cipria o al nude, la nail art della modella argentina spazia dal brillantino all’elegante semplicità.

Cecilia Rodriguez ci mette davanti a particolari così sottili e leggeri che ci dimostrano quanto le basti poco per emergere: sa farsi notare anche con il più moderno (e spesso dato per scontato) minimal.