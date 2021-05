Il grande ritorno in scena di Elisa Isoardi, dopo l’esperienza in Honduras: ecco come si è presentata in studio all’Isola dei Famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La sua avventura all’Isola dei Famosi è durata meno del previsto, interrompendosi per un incidente che ha preoccupato tutti. Elisa Isoardi, nel corso della permanenza in Honduras, ha avuto una disavventura cucinando vicino al fuoco. A causa del vento, un lapillo bollente l’ha colpita all’occhio. Gli accertamenti medici hanno consigliato il ritorno in Italia della showgirl che a malincuore ha dovuto abbandonare lo show.

Elisa, dopo qualche giorno, adesso sta meglio e l’abbiamo vista nella sua prima apparizione pubblica dal ritorno in Italia. Ovviamente, presente come super ospite nello studio dell’Isola con Ilary Blasi. Su Instagram, ha incantato tutti con le stories precedenti alla puntata che hanno mostrato come si sarebbe presentata in onda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la clamorosa novità sul loro rapporto

Elisa Isoardi, bellezza irresistibile: la scollatura è mozzafiato, il vestito di più

Vai su Successivo per vederla