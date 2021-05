Alessia Marcuzzi, l’outfit spettacolo strega il popolo social- Foto

Alessia Marcuzzi pubblica un nuovo scatto social con un outfit davvero spettacolare. Date un’occhiata anche voi all’ultimo post della conduttrice tv che ha attirato tantissimi like e commenti.

Tra le conduttrici tv più amate dagli italiani c’è sicuramente Alessia Marcuzzi. Prima con l’Isola dei Famosi, ora con la conduzione de Le Iene ha saputo entrare nel cuore degli italiani.

La Marcuzzi è anche molto attiva sui social, dove a seguirla sono in tantissimi che non perdono mai occasione per farle complimenti e lusinghe.

Nelle ultime ore la conduttrice tv ha anche pubblicato uno scatto dove è in posa con tanto di minigonna che mette in evidenza il suo fondoschiena e t-shirt a mezze maniche. Tacco a spillo immancabile e smalto rosso fuoco.

Alessia Marcuzzi e il successo sui social

“Bellissimo il tuo outfit Alessia 🔥🔥🔥 stai divinamente 😍, Stupenda 😍😍😍, Ciao. Sei spettacolare 💗💙💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Buongiorno ❤️, Stupenda 😍😍😍, Che figa👍👍👍👍”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto l’ultimo post della bella Alessia che, a quanto pare, ancora oggi sa come attirare l’attenzione del pubblico maschile.

Di recente la Marcuzzi ha dovuto fare i conti con la positività al Covid del marito Paolo Calabresi Marconi, saltando anche una puntata de Le Iene.

Ad annunciarlo era stata proprio lei che, sui social, aveva pubblicato un post dove aveva raccontato di aver effettuato già ben due tamponi molecolari.

La scorsa estate l’abbiamo vista alla conduzione di Temptation Island Vip che, a quanto pare, quest’anno non ci sarà. Negli ultimi giorni, infatti, è arrivata solo la notizia della conferma di Filippo Bisciglia per Temptation Island.

Molto probabilmente il reality nella versione Nip andrà in onda a fine giugno. Inizialmente si era pensato anche ad una versione mista, con vip e persone “comuni”, ma fino ad ora sembra più probabilmente una versione interamente Nip.

Per quanto riguarda la versione Vip, secondo Dagospia, potrebbe esserci a settembre, ma tutto è ancora da decidere.