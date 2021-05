Tommaso Zorzi, la nota signora della tv lo critica duramente

Tommaso Zorzi, protagonista dei programmi Mediaset, è stato fortemente criticato da una nota conduttrice: i troppi impegni lavorativi starebbero rovinando la sua immagine

La rete Mediaset sta puntando tutto sul vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. L’influencer, che nel reality è riuscito a trionfare mediante la propria schiettezza e la propria padronanza dei meccanismi televisivi, sembra tuttavia registrare un calo dei consensi. Il suo format “Il Punto Z“, distribuito tramite la piattaforma Mediaset Play, non sta riscuotendo il successo sperato, e lo stesso vale per l’Isola: nonostante Tommaso stia partecipando in veste di opinionista, infatti, la trasmissione non decolla in termini di audience.

Un epilogo senza dubbio inaspettato per l’influencer, che pur si distingue tra tanti colleghi per talento e bravura. Zorzi, che in precedenza ha ricevuto le critiche di Alfonso Signorini, è stato nuovamente attaccato da un volto famosissimo: lei è una celebre signora della tv.

Tommaso Zorzi, la critica al veleno di una nota conduttrice: “Ha poca esperienza”

Simona Ventura, nota conduttrice televisiva, si è accodata ad Alfonso Signorini ed ha manifestato le proprie perplessità in merito al vincitore del Gf Vip, Tommaso Zorzi. SuperSimo, come ama farsi chiamare, ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha detto tutto quello che pensa su Zorzi: “Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv. E’ stato spremuto troppo“.

La Ventura, in linea con quanto espresso da Alfonso, ritiene che l’influencer abbia preso delle scelte affrettate senza valutare con attenzione ogni singola opportunità. “Mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto, e non dalle fondamenta“, ha chiosato la conduttrice, pur ribadendo di apprezzare moltissimo Tommaso.

Un’opinione che moltissimi fan non hanno mancato di condividere, specie dopo gli ascolti deludenti delle sue trasmissioni. La maggior parte di loro non ha dubbi: Zorzi avrebbe dovuto considerare con più attenzione le proprie scelte lavorative.