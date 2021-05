Cecilia Rodriguez e la crisi con Ignazio Moser: c’entra l’Isola

Mentre il suo fidanzato Ignazio Moser si gode la sua avventura all’Isola, Cecilia Rodriguez fa delle rivelazioni scottanti e spiega la crisi con l’ex ciclista

Mentre Ignazio Moser, nuovo arrivato all’Isola dei Famosi, si gode la sua esperienza televisiva, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez lo sostiene dall’Italia e fa il tifo per lui. Tuttavia, in pochi sanno che tra la modella e l’ex ciclista, subito dopo la proposta avanzata dal reality, si aprì un’aspra crisi. La sorella di Belen, estremamente gelosa del suo fidanzato – conosciuto peraltro all’interno del Grande Fratello Vip – era disperata all’idea che lui partecipasse alla trasmissione. Le dichiarazioni di Cecilia a Chi hanno lasciato i followers basiti: “Gli ho detto ‘Se fai un reality ti ammazzo‘, ma poi…“.

Cecilia Rodriguez e la crisi con Ignazio: “Gli ho detto ‘Ti ammazzo’, ma poi…”

Poco dopo che Ignazio era stato contattato per partecipare all’Isola dei Famosi, lui e Cecilia Rodriguez avevano affrontato dei momenti non sereni. La modella, che inizialmente era preoccupata all’idea che il suo fidanzato accettasse, ha poi confessato di aver cambiato idea nel giro di pochi istanti. “Sono partita subito all’attacco, ma poi è venuta fuori la maturità” – ha spiegato l’influencer in un’intervista a Chi – “Mi sono detta: ‘Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo?’. Il giorno dopo l’ho incoraggiato“.

La Rodriguez, che appare innamoratissima del suo fidanzato, ad oggi è la sua prima fan. A detta di Cecilia, Ignazio avrebbe una personalità forte e determinata: incline al dialogo ed ottimo risolutore di problemi, Moser è riuscito fin da subito ad ambientarsi.

Cecilia, che sogna di avere al più presto una famiglia, non ha nascosto il proprio desiderio di maternità. Per il momento, tuttavia, l’influencer dovrà attendere il ritorno di Ignazio dall’Honduras: “Vediamo quanto resisto“.