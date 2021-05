“Mai vista tanta bellezza tutta in una persona”, Carolina Stramare sconvolge il web – FOTO

Carolina Stramare e l’outfit più audace di sempre, sotto la giacca non indossa niente, la scollatura è un trionfo di sensualità: sconvolgente

L’ex miss Italia, che ricopre ancora il podio della bellezza più abbagliante, continua a stupire su Instagram. Dopo aver vinto l’ambito titolo e stregato i telespettatori con il suo fascino, è sempre più richiesta come modella e nota al grande pubblico sui social.

Il suo profilo vanta 221 mila followers, dove posta scatti di shooting infuocati, ma anche foto in totale semplicità, che evidenziano l’autenticità del suo naturale splendore.

Fisico statuario e curve mozzafiato per 180 centimetri di sensualità, e uno sguardo di quelli che non si dimenticano: Carolina Stramare rappresenta un sogno ad occhi aperti, per soddisfare qualsiasi termine della perfezione.

L’ultimo scatto ne è un esempio, che non ha nulla da invidiare alle top model più richieste di tutto il mondo.

Carolina Stramare, sensualità conturbante

Nei toni pastello, esplode la bellezza di Carolina Stramare, che sconvolge i fan con uno scatto provocante al limite del mancamento. Lo definisce il suo “CV”, ed è senza dubbio un complesso di qualità del tutto ineguagliabili.

In una giacca color celeste sfoggia un look di classe, quasi formale, se non fosse per l’assenza di altri indumenti sotto. La scollatura apre la visuale sul décolleté della modella, per un tripudio di forme che seducono il web.

I capelli rigorosamente scuri, in contrasto con gli occhi chiari, sono leggermente spettinati, a incorniciare il viso che è un’opera d’arte. Lo sguardo magnetico getta nell’incredulità lo spettatore, mentre i lineamenti sono semplicemente inconfondibili e riconoscibili.

Proprio l’unicità è una qualità fondamentale per emergere come indossatrice, che la modella vanta in assoluta pienezza, associata a una bellezza sopra le righe persino nel suo contesto.

Migliaia di like conquistati, per un totale di 14 mila e oltre, e una serie di commenti innumerevoli alla sua sensualissima immagine: “Illegale“, “Sei bellissima“, “Mai vista tanta bellezza tutta in una persona“.