“Bella, ma la faccenda dei capelli va risolta”, Laura Chiatti e la FOTO che divide i fan

Laura Chiatti ha recentemente pubblicato uno scatto che ha diviso i followers: i capelli dell’attrice, spettinati e in disordine, hanno ricevuto le aspre critiche dei fan

Amatissima dal pubblico dei social ma anche tanto chiacchierata, Laura Chiatti non può far a meno di scatenare una moltitudine di reazioni sotto ad ogni post pubblicato. L’attrice, moglie di Marco Bocci, riscontra sempre dei giudizi contrastanti: c’è chi la ama incondizionatamente, e chi invece non perde mai l’occasione per criticarla o denigrarla.

Anche l’ultimo scatto condiviso tramite Instagram non ha mancato di dividere i fan. Se quasi tutti concordano infatti sulla bellezza della Chiatti, a qualcuno non va proprio a genio il suo taglio di capelli: le critiche, come di consueto, non si sono fatte attendere.

