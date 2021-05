Elisabetta Gregoraci, scoperto l’ammiratore che manda le rose: clamoroso. Finalmente sappiamo chi è che la sta corteggiando così assiduamente

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di farsi conoscere come donna molto forte, che ha affrontato tante cose difficili nella sua vita nonostante all’apparenza tutto sembrava bello e semplice. Il suo matrimonio con Flavio Briatore è stato davvero drammatico per certi versi, ha dovuto sopportare tanti momenti complicati ma nonostante questo ad oggi sono ancora una famiglia. Flavio dovrà sopportare però il momento in cui Elisabetta riuscirà a ritrovare l’amore, e pare che questa persona stia davvero a momenti per arrivare: stiamo parlando di Francesco.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Elisabetta Gregoraci: fuori il nome del corteggiatore che le manda le rose

Francesco è il nome della persona che aveva corteggiato Elisabetta nei salottini di Barbara D’Urso in tempi non sospetti. Dalle prime indiscrezioni pare che Elisabetta abbia trascorso del tempo con lui nella villa di Capalbio di quest’ultima. A scoprire tutto è stato il magazine Chi che ha assicurato che sì, Elisabetta è ancora single, ma sia tenuta d’occhio da Francesco che continua a mandarle fiumi di rose rosse per riuscire a fare breccia nel suo cuore. Sono in tanti ad augurarsi che Francesco sia riuscito a conquistarla, perché Elisabetta dopo Flavio ha fatto davvero tanta fatica a lasciarsi andare.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Maria De Filippi cambia la data della finale: quando avverrà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sia arrivato il momento per Elisabetta di lasciarsi andare all’amore e voltare pagina? Poteva già farlo al Grande Fratello Vip, dove il suo cammino si incrociò con quello di Pierpaolo Pretelli, ma tra i due alla fine non è scattato niente se non un’amicizia molto speciale tra le mura di quella casa.