Tris di regine. Jennifer Lopez con mamma e figlia sul web per la prima volta – FOTO

Jennifer Lopez ha pubblicato una foto suggestiva sul suo profilo Instagram insieme alle donne più importanti della sua vita: sua madre e sua figlia adolescente. Il web si è scatenato in un tripudio di consensi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

E’ universalmente riconosciuto che Jennifer Lopez sia un’autentica forza della natura. E’ una delle super star più conosciute e famose di tutti i tempi. Attrice, cantante, ballerina, showgirl, produttrice discografica e cinematografica: non c’è nulla che questa donna non sappia fare.

Ha iniziato facendo una lunga gavetta e formandosi artisticamente, pian piano, fin dalla più tenera età. Ha scoperto la danza a soli 5 anni; appena maggiorenne ha lasciato il nido per sfondare nel mondo dello spettacolo. Impossibile che qualcuno non notasse i suoi talenti poliedrici. E’ partita dalla periferia di New York, nata in una famiglia di origini modeste. Nonostante la popolarità sconvolgente, Jennifer Lopez ha sempre sottolineato che, in fondo al cuore, è rimasta la stessa ragazza di quartiere (from the block), come si è descritta in una sua celebre canzone.

Jennifer Lopez: tre generazioni a confronto

