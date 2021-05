“Devo aggiungere altro?”, Caterina Balivo e lo SCATTO che parla da solo: unica

Caterina Balivo riprende le vecchie abitudini e condivide uno scatto mozzafiato con i fan: la sua bellezza non teme rivali e lascia i followers ammutoliti

Dal 26 aprile, in gran parte d’Italia le persone sono tornate a respirare una parvenza di normalità. Caterina Balivo, storica conduttrice di “Detto fatto” e “Vieni da me”, ha ripreso le vecchie abitudini non mancando di condividere la propria gioia con i fan. Da mesi, ormai, l’ex modella trascorreva la maggior parte del proprio tempo in casa, complice anche l’abbandono degli impegni lavorativi per dedicarsi ai figli.

La Balivo, tra sedute di allenamento e ospitate televisive, è riuscita a superare questo periodo di reclusione con la grinta e la tenacia che l’hanno sempre contraddistinta. Ora che si può usufruire della possibilità di consumare un pasto fuori casa, Caterina non si è di certo lasciata scappare l’occasione: la didascalia dell’ultimo post provoca i fan e li lascia a dir poco stupefatti.

“Devo aggiungere altro?”, Caterina Balivo e la FOTO che parla da sola

