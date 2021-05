Elodie, lo scatto in costume lascia senza fiato: meravigliosa – FOTO

Elodie presenta ai suoi followers di Instagram scatti sempre ammalianti, la cantante in costume fa davvero girare la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una nuova estate si avvicina e tra le protagoniste annunciate ci sarà sicuramente Elodie. La cantante romana pochi giorni fa ha compiuto 31 anni, rigorosamente festeggiati in compagnia del fidanzato e collega Marracash. Nel 2020, la stagione estiva la vide spopolare nelle radio con i singoli ‘Guaranà’ e ‘Il ciclone’. Attendiamo altri grandi successi, ma non è l’unico motivo per cui ci prepariamo a vederla in azione nella bella stagione.

Spesso, infatti, la cantante regala immagini davvero seducenti ai suoi numerosissimi followers su Instagram, cresciuti sempre di più, fino ad arrivare a 2,4 milioni circa. E la ‘anticipazione’ estiva è davvero notevole.

Elodie, già pronta per la bella stagione: in estate ci farà sognare, in costume è divina

