Raimondo Todaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ‘Oggi’ in cui ha spiegato i motivi della separazione da Francesca Tocca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Raimondo Todaro è uno dei ballerini italiani di maggiore successo: il nativo di Catania è stato per ben 18 volte campione italiano di ballo. Il siciliano, nel 2005, è diventato maestro per il programma ‘Ballando con le stelle’. Il classe 1987 ha vinto le edizioni 9 e 10 della celebre trasmissione targata Rai in coppia con Elisa Di Francisca e con Giusy Versace.

Raimondo è stato sentimentalmente legato a Francesca Tocca: i due si sono sposati nel 2014 (l’anno prima avevano avuto una figlia di nome Jasmine). Il 34enne ha rilasciato alcune dichiarazione al settimanale Oggi in cui ha rivelato i motivi della rottura con la ballerina professionista.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: i motivi dell’addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Nel 2019, la separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sorprese tutti i telespettatori: la coppia era molto affiatata e il loro addio ha spezzato anche il cuore dei fans. Il maestro ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi. “Io e Francesca siamo stati insieme per dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme”, ha spiegato il siciliano.

Il nativo di Catania ha svelato ai suoi sostenitori un dettaglio incredibile. “Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta”. Stando alle sue parole, un motivo o un fattore preciso che hanno spinto all’addio non ci sono stati. “Siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti. E’ stata una cosa che si è spenta piano piano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Raimondo, e questo va sottolineato, ha sempre elogiato la sua ex moglie anche dopo la separazione. “Francesca è la migliore ballerina italiana”, disse qualche giorno fa.