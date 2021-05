Oggi è un altro giorno, Justine Mattera: “Lascio cose non dette”

La showgirl Justine Mattera è ospite di Serena Bortone durante la puntata del sei maggio di “Oggi è un altro giorno”, lo show pomeridiano di rai uno.

Justine Mattera, una vita senza rimorsi né rimpianti, è la protagonista del faccia a faccia con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” per presentare il suo libro “Just me”.

Justine Mattera compie 50 anni: sensuale e libera

Justine Mattera, italo americana, è cresciuta nel Queens un quartiere di New York molto popolato da emigrati italiani. La showgirl ha una sorella che ha affrontato una malattia molto aggressiva, il linfoma.

“Per anni mi sono sentita un po’ da sola – dice Justine – perché lei stava male e io stavo bene. Questo mi ha fatto diventare indipendente e mi ha fatto venire la voglia di raggiungere i miei obiettivi e scappare da quell’atmosfera così pesante. Così ho studiato, mi sono allenata e sono scappata“.

La showgirl è arrivata in Italia per studiare. “Per me era un posto un po’ antiquato – racconta – e quando sono arrivata a Firenze mi sembrava una favola e non volevo più andar via. Una volta finita l’università sono tornata in Italia per viverci“.

Un giorno della sua vita Justine Mattera, mentre camminava in corso Sempione a Milano, ha incontrato Paolo Limiti. Quello fu il suo vero colpo di fortuna perché il conduttore decise che senza di lei non avrebbe più condotto quel programma.

Dopo qualche tempo però i due si sono innamorati e si sono sposati. “Sono stata io a fare la prima mossa con Paolo Limiti – racconta – era così affascinante e travolgente, avevo terrore di deluderlo. Lui è stato il mio Pigmalione“.

Ci sono delle pagine non scritte della storia tra Paolo Limiti e Justine Mattera. “Paolo non c’è più – spiega – e allora ho lasciato delle cose non dette“.