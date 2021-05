“Splendore puro”, le Donatella in bikini sono un’apoteosi d’eros – FOTO

Il duo di cantanti le Donatella hanno sconvolto gli occhi, i cuori e le menti dei “poveri” follower su Instagram con uno scatto da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella hanno lanciato la loro prima linea di costumi e per presentarla li hanno indossati loro stesse per la gioia dei loro follower. È proprio il caso di ricordare uno spot anni ’90 che recitava in inglese “due è meglio di una”. Il duo di cantanti, influencer e imprenditrici ha così sconvolto i suoi fan su Instagram che si sono sbizzarriti con ogni tipo di commento. Da quelli irripetibili e allusivi a quelli di complimenti come quello di un utente che scrive: “Splendore puro” o altri che dicono: “Mi hai convinto lo comprerò”, scherzando sul fatto di voler comprare un costume da donna. Altri hanno affermato che però solo chi ha il fisico da urlo come il loro potrebbe indossare simili bikini succinti e alla moda.

LEGGI ANCHE -> Un vanto tutto italiano, Sabrina Salerno in bikini bianco blocca Instagram FOTO

Le Donatella: lo scatto che ha mandato in delirio i fan

Per vederlo, vai su Successivo