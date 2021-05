Charlotte Casiraghi, i tuoi jeans Chanel fanno essere sexy anche in denim!

La figlia di Carolina di Monaco canta alla sfilata Chanel. Durante la sua esibizione, ha sfoggiato un paio di jeans per i quali è stato amore a prima vista! Wow!

Siamo nel sud della Francia, precisamente all’interno delle Carrières de Lumières, le cave calcaree di Les Baux-de-Provence.

Abbiamo assistito alla sfilata dei tailleur e degli accessori di perle firmati Coco Chanel che ha visto trionfare lo stile rock, le maglie a righe e le minigonne cortissime abbinate alle calze a rete e agli stivaletti.

E in questo stesso luogo, dove il regista Jean Cocteau nel 1959 aveva girato alcune scene del film Il testamento di Orfeo, al termine della sfilata ha avuto luogo la performance musicale di Charlotte Casiraghi che ha catturato l’attenzione di tutte noi fashioniste per i meravigliosi jeans firmati dalla Maison francese.

Appartenente ad una delle dinastie più potenti e ricche d’Europa, la letterata e “principessa filosofa”, come la chiamano i sudditi del Principato di Monaco, si è esibita insieme a Sébastien Tellier, evocando un sentimento di nostalgia e ricordi in onore dell’esordio come pop-star della principessa Stéphanie di Monaco nel 1896.

Charlotte Casiraghi: una performance musicale tutta Coco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi Rassam ♡ (@dailycharlottecasiraghi)

Uno stile inconfondibile, quello della figlia di Carolina di Monaco. Molto acqua e sapone, Charlotte è diventata ambassador nientemeno che del brand Coco Chanel, ed ecco che durante l’esibizione la vediamo indossare una giacca nera di paillettes con scollo incrociato, insieme ad un paio di blue jeans chiari aderenti e stivaletti neri in suède.

Siamo davanti ad un modello universalmente apprezzabile, rilassato, facile da vestire e da copiare.

E’ un denim che resta fieramente un evergreen, aggiudicandosi un posto in classifica anche tra le tendenze moda Primavera Estate 2021.