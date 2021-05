Cashback: il clamoroso errore che va assolutamente evitato

Il Cashback è uno strumento che piace tantissimo agli italiani: c’è però un errore che dovrebbe essere evitato da tutti.

Il Governo Conte, verso la fine del 2020, lanciò il Cashback: una misura atta a favorire la digitalizzazione cercando in questo modo di combattere contro l’evasione fiscale. Scaricando l’apposita applicazione e pagando nei negozi fisici (le spese su internet non vengono considerate), i cittadini ricevono un rimborso pari al 10% dei pagamenti effettuati.

Come se non bastasse, lo Stato ha creato anche una speciale classifica valida per il Super Cashback: il rimborso di 1.500 extra che sarà assegnato ai primi centomila della graduatoria. Per raggiungere le prime posizioni, bisogna fare un numero eccezionale di pagamenti con carte di credito, carte di debito o nuovi sistemi di pagamento forniti dalle App. I cittadini devono comunque stare molto attenti: c’è un errore che va assolutamente evitato.

Cashback, c’è un errore che va assolutamente evitato

Cashback sì, ma bisogna assolutamente evitare un errore che forse in molti fanno ancora. Per scalare la classifica del Super Cashback, occorre effettuare un numero altissimo di transazioni. In molti, però, effettuano pagamenti irrisori più volte al giorno proprio per salire in graduatoria.

L’espediente più usato dagli italiani è quello del rifornimento di benzina: troppi automobilisti mettono cifre ridicole di carburante più volte al giorno. I cittadini che vengono scoperti, nonostante non esiste una norma vera e propria, rischiano di ricevere una “bella” denuncia.