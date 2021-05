Francesco Chiofalo spara a zero sul bacio fra Antonella Fiordelisi e Akash: la sconvolgente verità

Francesco Chiofalo spara a zero sul bacio fra Antonella Fiordelisi e Akash: “Questa persona non ha credibilità”

Dopo la rottura comunicata solo qualche settimana fa, Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo, è stata paparazzata in atteggiamenti intimi assieme ad Akash Kumar. Quest’ultimo, se all’Isola dei Famosi non aveva trovato spazio per emergere, sembra stia recuperando il tempo perso e guadagnando sempre più riflettori puntati addosso.

Di fronte alle immagini che immortalavano il bacio, Francesco Chiofalo non è potuto rimanere in silenzio. Il romano, attraverso un lungo sfogo, ha manifestato apertamente il proprio stato d’animo: “Mi sento depresso, umiliato, deluso“. Stando alle sue parole, il giovane avrebbe chiesto direttamente alla ex fidanzata se il flirt fosse vero o meno: la risposta di lei lo ha lasciato interdetto.

Francesco Chiofalo, tutta la verità sul bacio fra Antonella Fiordelisi e Akash

Fin dal momento in cui sono trapelate le immagini del bacio fra Antonella Fiordelisi e Akash, Francesco Chiofalo ha iniziato a sospettare che il tutto fosse organizzato a tavolino. L’ex fidanzato della modella, che è rimasto piuttosto avvilito a causa della vicenda, l’ha immediatamente contattata per chiederle spiegazioni. Questo, nello specifico, il resoconto pronunciato in un lungo sfogo: “Le ho detto che speravo che la paparazzata non fosse organizzata […]. Lei mi ha assicurato di no“.

Tuttavia, di fronte alla testimonianza di un fan, Chiofalo ha messo in discussione quanto affermato dalla Fiordelisi. In un video amatoriale girato proprio dall’utente, infatti, la presunta coppia è intenta a parlare con il fotografo di Whoopsee, il quale, ad un certo punto, si è sentito rivolgere da Akash la seguente domanda: “Il minimo garantito quant’è?“.

Una testimonianza che, agli occhi di Francesco, conferma la finzione architettata dai due pur di ricevere attenzione mediatica. L’ex fidanzato della Fiordelisi, deluso, ha concluso con queste parole: “Questa persona non ha sensibilità e non ha cuore. A lei di me non è mai fregato nulla“.