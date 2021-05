Barbara Pedrotti come una principessa. Bellissima in oro – FOTO

Barbara Pedrotti è la bellissima madrina del Giro d’Italia 2021, nel suo abito in oro toglie il fiato. E’ una vera principessa.

Mora, seducente, intelligente e spiritosa, Barbara Pedrotti è la donna perfetta. Nasce a Rovereto il 19 maggio 1982, si diploma al Liceo linguistico e termina gli studi con una laurea in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo all’Università di Trento.

Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come indossatrice e modella per poi approdare in televisione nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Da sempre è stata appassionata di sport ed innamorata di Valentino Rossi, come regalo per i suoi 18 anni sì è fatta portare al Mugello per seguire il GP.

Ma oltre alle moto Barbara ama anche il calcio, il ciclismo, l’arrampicata e molto altro ancora. Le sue passioni sono diventate il suo lavoro e lo ama alla follia.

