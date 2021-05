Uomini e Donne, arriva l’annuncio di un clamoroso addio

Tempesta in arrivo nel salotto di Uomini e Donne, l’annuncio di un clamoroso addio ha già fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

E’ uno dei programmi più longevi nonché più seguito della televisione italiana. Stiamo parlando – come si vede dalla foto sopra riportata – di Uomini e Donne, il dating show che ogni giorno entra nelle case degli italiani curiosi delle vicende che si intrecciano tra i protagonisti di ogni edizione.

Maria De Filippi – da perfetta padrona di casa – conduce col garbo che la contraddistingue anche quando si verificano contrasti ed episodi che vanno ad alterare i normali equilibri. Stimata da tutti coloro i quali hanno la possibilità di collaborare con lei, per la conduttrice in arrivo una brutta notizia spiazzante.

Nubi e tensioni sullo studio di Uomini e Donne, un pesante addio che potrebbe cambiare persino le sorti future del programma. Di chi stiamo parlando?

LEGGI ANCHE->RAI, tremano i conduttori. I confermati e i rimossi per la prossima stagione

Uomini e Donne, il pesante addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

LEGGI ANCHE->Accadde oggi, 8 Maggio. Inventata la mitica bevanda Coca Cola – VIDEO

Gemma Galgani, proprio lei potrebbe lasciare il programma che le ha dato popolarità. I rumors che si sono propagati negli ultimi giorni vengono tuttavia sedati da Gianni Sperti, storico opinionista del programma il quale avrebbe fatto delle rivelazioni che non lascerebbero alcun dubbio. Chiamata a rispondere alle domande dell’omonimo Magazine del dating show, avrebbe dichiarato: “Di una cosa sono quasi certo, Gemma resterà con noi”.

Un’occasione per spazzare via quindi ogni dubbio e Gemma continuerà a far parte dello show. Chissà come la prenderà Tina Cipollari – altro volto storico del programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

“Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime” le parole dolci di Gianni rivolte alla Cipollari con la quale avrebbe un ottimo rapporto.