Paola Manchisi: un giovane donna abbandonata a se stessa

Paola Manchisi viene trovata priva di vita nell’abitazione di Polignano a Mare in condizioni inaccettabili

Una giovane trentunenne, Paola Manchisi, viene trovata priva di vita sul pavimento della cucina, nell’abitazione in cui viveva con la sua famiglia. Una mamma, un padre ed un fratello che avrebbero dovuto prendersi cura di lei e che, invece, saranno accusati di averla trascurata.

Secondo l’accusa, infatti, non solo si sarebbero rifiutati, più volte, di farle ottenere le cure mediche necessarie, ma l’avrebbero fatta vivere in condizioni ignobili dal punto di vista igienico e sotto il profilo dell’alimentazione: un mix di condotte che le avrebbe procurato la morte.

Paola Manchisi: la giovane morta di stenti

Paola Manchisi si ritira dal mondo a 17 anni: non frequenta più la scuola, non vede né sente i suoi amici, non esce più di casa. Alcuni suoi ex compagni di classe provano a contattarla, a bussare alla sua porta ma inutilmente; i suoi genitori riferiscono che desiderava “stare sola”.

A Polignano a Mare in molti avevano cercato, in vario modo, di averne notizia. I servizi sociali, i vicini di casa, qualcuno aveva avanzato l’ipotesi di un disagio sociale e di un problema di anoressia. Lo stesso sindaco avrebbe riferito che questi interessamenti risultavano poco graditi dalla famiglia e che, i tentativi messi in atto dai servizi sociali e dai vigili di penetrare nell’abitazione, si sarebbero conclusi vanamente.

Poi, il 6 gennaio 2018, arriva ai carabinieri la telefonata dei genitori che avvertiva della morte della giovane. L’accertamento da parte delle autorità è agghiacciante. Paola è circondata da un luridume inammissibile, tra insetti e cibo avariato. L’autopsia ne accerterà il grave stato di deperimento per scarsa alimentazione e igiene.

Secondo la Procura di Bari, il reato a carico della famiglia di Paola Manchisi è di “abbandono di persona incapace aggravato dalla morte”.