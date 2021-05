Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone. Dopo la perquisizione in casa di Anna Carona, Piera Maggio si sfoga su Facebook e chiede giustizia

In questi giorni si è tornato a parlare ancora del caso della piccola Denise Pipitone. Dopo l’appello della ragazza russa che cercava la madre e tutta l’attenzione mediatica, l’esito del Dna ha dimostrato che per mamma Piera Maggio si è trattato ancora una volta di una falsa speranza. Ora però la Procura di Marsala ha riaperto le indagini e nei giorni scorsi è stata perquisita la casa di Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico della bambina scomparsa 17 anni fa da Mazzara del Vallo.

La donna, madre di Jessica che in passato è stata prima accusata e poi ritenuta innocente per la scomparsa della sorellastra, ha parlato dopo questa perquisizione con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. “Ci troviamo a rivivere un processo mediatico, una situazione di non vivibilità, di nuovo tutti con il dito puntato contro”, ha tuonato Anna Corona.

L’abitazione che è stata perquisita era quella in cui viveva un tempo la donna. Lei dice di non sapere il perché di questo accertamento e di aver appreso la notizia tramite i telegiornali.

Denise Pipitone, lo sfogo di Piera contro la Corona

Anna Corona confessa di vivere questi momenti con uno stato d’animo pessimo. Per loro è come tornare indietro nel tempo proprio quando, dopo tanta fatica, avevano ripreso la loro quotidianità. “Faticosamente, abbiamo provato a riavere una vita quasi normale… che è ancora stata stravolta – ha tuonato la Corona a Quarto Grado – Non lo ritengo giusto: siamo persone semplici”.

Poi la rivelazione. Sua figlia Jessica oggi è mamma e sta ricevendo minacce verso la sua bambina. Poi la frase che ha fatto infuriare Piera Maggio che da 17 anni spera di riabbracciare sua figlia Denise. “Io desidero la verità quanto Piera Maggio” ha spiegato la signora Anna che ha sottolineato come è la verità che rende le persone libere “e noi siamo persone libere”, ha aggiunto.

Dopo la visione dell’intervista la mamma di Denise Pipitone non ce l’ha fatta a trattenersi e si è sfogata su Facebook. Un messaggio breve ma chiaro ed incisivo.

“Quarto Grado vergogna! – ha eseordito – Dopo 17 anni di bugie non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello! Vogliamo verità e giustizia”, ha scritto Piera Maggio. Insomma lei non ci sta a sentire queste parole che non reputa sincere e chiede ancora una volta chiarezza per la vicenda di sua figlia.