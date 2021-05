“Una coppia stupenda”. Giulia De Lellis innamorata come non mai FOTO

“Una coppia stupenda”. Giulia De Lellis innamorata come non mai. L’influencer ha ritrovato la felicità tra le braccia di Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram da diversi anni. Ha esordito quando era appena una ragazzina e decise di partecipare a Uomini e Donne, dove il suo cammino si incrociò con quello del tronista Andrea Damante che si innamorò perdutamente di lui.

Giulia De Lellis felicissima insieme al suo Carlo Beretta

Giulia e Andrea hanno vissuto una lunga storia tra tira e molla, e hanno deciso di metterci un punto definitivo alla fine della scorsa estate dove lei ha conosciuto Carlo Beretta proprio mentre era in vacanza con Andrea. Nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo su questa nuova storia d’amore ma oramai va avanti da quasi un anno, e Giulia sembra sempre più felice come mai lo era stata prima d’ora. Ieri, in occasione del compleanno della sua seconda nipotina Penelope, ha festeggiato insieme a tutta la sua famiglia e anche a Carlo che era lì con loro.

Dunque sembra oramai finita per sempre per davvero, questa volta, tra Giulia e Andrea. Entrambi sono felicissimi con i loro attuali rispettivi partner e le loro storie stanno diventando sempre più serie con il tempo che passa.