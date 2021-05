Barbara Berlusconi in attesa del quinto figlio, le indiscrezioni – FOTO

Barbara Berlusconi è in attesa del quinto figlio, la nascita – si legge sul web – è prevista per i primi di novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Berlusconi (@bb_itsme)

Barbara Berlusconi è in attesa del quinto figlio, così si legge sul web (ANSA) e la notizia si è subito diffusa. La dirigente d’azienda infatti prima di ora non avrebbe fatto trapelare nulla sui social, le foto sul suo profilo sono numerose ma in nessuna si noterebbe il pancino, anzi il fisico statuario della 36enne non potevano far pensare a questa gravidanza.

Di conseguenza, nulla si sa sul sesso del bebè in arrivo – la nascita è prevista per novembre – e nemmeno sul nome che la coppia sta valutando. Per Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri sarebbe il terzo figlio, dopo Leone e Francesco nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Dalla precedente relazione della Berlusconi sono nati Alessandro ed Edoardo, nel 2007 e nel 2009.

Barbara Berlusconi, foto di famiglia

