Chiara Ferragni stupisce tutti. L’influencer senza freni si mostra più disinibita che mai: top scollatissimo e e senza nulla sotto

Chiara Ferragni dopo molti mesi tra casa e lavoro, rimanendo sempre e solo a Milano, ha deciso di partire, ora che si può, per un week end davvero speciale.

Il primo viaggio che racchiude tutta la famiglia, ora sono in quattro: Vittoria ha pochi mesi mentre Leone è più grande e come ha fatto vedere papà Fedez capisce che è tempo di fare valige e partire per la Toscana.

È qui che i Ferragnez hanno trascorso il loro fine settimana per festeggiare una serie di ricorrenze importanti. L’anniversario della richiesta di matrimonio da parte di Fedez sul palco, il compleanno dell’influencer più famosa al mondo e la festa della mamma. Tante ricorrenze importanti, una dietro l’altro, che non potevano passare inosservate.

Location sempre d’eccezione quelle scelte dalla coppia che ammaliano solo guardandole tramite i social. Con loro le sorelle di lei e alcuni amici tra i quali la sua storica amica del cuore, Chiara Biasi.

