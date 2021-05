La sparatoria è avvenuta domenica 9 maggio intorno alle ore 12:00. Movente e dinamiche dell’incidente nei rapporti della polizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hyatt Regency Phoenix (@hyattphoenix)

Un uomo è stato ucciso mentre almeno sette persone sono rimaste ferite: questo è il bilancio provvisorio delle vittime degli spari all’interno di un hotel del centro di Phoenix. Secondo quanto riporta il comunicato ufficiale della polizia, la sparatoria è avvenuta nella tarda mattinata di domenica (9 maggio) all’interno dell’Hyatt Regency Phoenix, ubicato nell’omonima città degli Stati Uniti, capitale e città più popolosa dell’Arizona. La polizia ha individuato l’origine della tragedia in un acceso diverbio scoppiato tra un gruppo di giovani, di età compresa tra i 18 ei 22 anni.

LEGGI ANCHE >>> Festa di compleanno con sparatoria, morte sette persone. Paese incredulo

Il bollettino delle vittime: 1 morto e almeno 7 feriti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hyatt Regency Phoenix (@hyattphoenix)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ragazzo di 22 anni uccide cucciolo di Beagle

Prima degli spari, all’interno delll’hotel di lusso – situato vicino al centro congressi della città, in prossimità dello stadio di baseball Arizona Diamondbacks e all’arena di basket dei Phoenix Suns – si stava svolgendo un ricevimento. Stando a quanto riferiscono i media locali, gli spari sono avvenuti poco prima delle 12:30, orario in cui è giunta la segnalazione al distretto di polizia. Accorsi sul posto, gli agenti hanno confermato la notizia. In merito, il portavoce della squadra Maggie Cox ha dichiarato l’avvio alle indagini: “Purtroppo crediamo che l’accaduto non sia affatto un atto casuale.”

Tuttavia, i rapporti ufficiali non forniscono ulteriori dettagli e si limitano ad annunciare l’avvio all’inchiesta: la polizia, coadiuvata dal personale dell’hotel, sta esaminando i video di sorveglianza per individuare dettagli utili all’operazione di ricerca. Il bilancio provvisorio delle vittime segna una vittima, un uomo stato dichiarato morto sul posto; mentre sale a 7 il bollettino dei feriti, sei uomini e una donna: i sopravvissuti sono attualmente ricoverati in ospedale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hyatt Regency Phoenix (@hyattphoenix)

Tom Delaney, direttore generale dell’Hyatt Regency Phoenix, rassicura gli ospiti della struttura, ricordando che “sicurezza e protezione di clienti e colleghi è una priorità assoluta.” Pertanto, il personale sta lavorando accanto alla polizia per accelerare i ritmi dell’indagine.

Fonte ABC News