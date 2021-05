La bella Carolina Stramare ha avuto un piccolo incidente sexy mentre camminava per la strada, tutto filato liscio però

La bella ex Miss Italia ha condiviso un video sulle stories dove indossa un abito bello a righe arancioni e marroni con ampio scollo sul decolleté. L’abito ha però anche uno spacco dalle gambe, e mentre camminava è successo il peggio. La Stramare però è riuscita a salvare la situazione con un atto un pò forte ma necessario. In ogni caso è bellissima come sempre e lo stacco di coscia è impressionante.

Carolina Stramare e l’incidente sexy per strada

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La splendida ex Miss Italia, Carolina Stramare mentre faceva un video nelle stories Instagram e si inquadrava il vestito dal basso, lo spacco si è spostato e a momenti si vedeva tutto. Fortunatamente la Stramare ha messo la mano proprio davanti così da evitare che si vedesse più di quanto non voleva mostrare lei. Avremmo potuto vedere la bella Miss all’Isola dei famosi quest’anno, ma a causa di alcuni problemi familiari la ragazza ha preferito stare accanto alla famiglia. Lo ha annunciato sui social lei con grande dispiacere ma dicendo che di opportunità ce ne saranno in futuro, mentre ora per lei è importante restare accanto ai suoi affetti.

La giovane si è fatta strada nel mondo della televisione partecipando al concorso di Miss Italia vincendo, nonostante in un primo momento era stata scartata dalla giuria. Già da prima lavorava come modella, ma ora ha conclamato questo suo aspetto posando per il noto marchio americano Guess. Oltre al suo lavoro attuale di influencer e modella, aiuta il padre che ha un negozio di arredamento e anche per questo ha studiato design. Riguardo la sua vita privata, la Stramare tiene molto riserbo. Ha avuto qualche flirt ed è stata fidanzata con Alessio Falsone per un periodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Al momento però non è chiaro se sia ancora in una relazione amorosa o meno. Le era stato anche attribuito un flirt con il cantante Eros Ramazzotti che però è stato prontamente smentito. Lei ha specificato che lui le aveva scritto in occasione della sua vincita a Miss Italia perché sapeva che lei era una sua fan.