La Ruggeri nella puntata di Avanti un altro di ieri sera si è presentata con un abito che ha lasciato a bocca aperta tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La bella Miss Claudia Ruggeri ha lasciato senza parole lo studio di Avanti un altro ieri sera. Si è infatti presentata con un abito lungo nero con sorpresa. La Ruggeri è sempre incantevole e sensuale durante il programma di canale 5, ma questa volta ha davvero esagerato. Si è decisamente presa la scena tutta lei, così non si era mai vista. Lei sorride alla fotocamera e con questa foto invita tutti a guardare il programma.

LEGGI ANCHE>>>“Nuda nuda anima cruda” Annalisa devastante: la FOTO fa impazzire. Fan scioccati

Claudia Ruggeri conquista il pubblico con un’abito nuovo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Justine Mattera senza veli porta solo gli stivali: la FOTO è super

La Ruggeri è stratosferica in un abito nero lungo con le paiettes, e una trasparenza laterale che parte da sotto il reggiseno fino ai piedi. Si intravedono le forme prosperose della bella Ruggeri. Anche Bonolis e Laurenti rimangono attoniti dalla bellezza e sensualità della Miss Claudia che scherza sul suo outfit dicendo:”Un vedo non vedo, più vedo che non”. Lei sorride e invita tutti a guardare il programma di Paolo Bonolis. Come si fa a non guardarla. I commenti sono tantissimi per la Ruggeri, “Bellissima e simpaticissima”, “Sei bona in tutte le foto su Instagram”, “Mamma mia che vestito ti hanno dato stasera”.

La Ruggeri è in forma più che mai. Anche in un’altro scatto dove appare in costume da bagno bianco, mostra un fisico statuario e molto allenato. La Ruggeri è amata da tutto ill pubblico, la scelgono sempre per leggere le domande i concorrenti. Moltissimi telespettatori da casa la riprendono e la condividono su instagram dicendo quanto la adorino. Lei riposta tutti quanti e si sente felice di tanta attenzione. Ma non viene apprezzata solo per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia e professionalità nel leggere le domande. Sicuramente Avanti un altro non sarebbe lo stesso senza di lei, non c’è dubbio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

E anche Paolo Bonolis lo sa, la scelgono sempre tutti i concorrenti. Lei infondo incarna la bellezza mediterranea che a tutti piace e che tutti sognano. Ma come si dice, guardare e non toccare perché lei è sposatissima con niente meno che il cognato di Bonolis, quindi il fratello di sua moglie Sonia Bruganelli.