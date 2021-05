Sabrina Salerno è ospite di Amadeus a “I soliti ignoti” del 10 maggio. La bella showgirl fa una partita incredibile. Ecco cosa è successo.

La bellissima showgirl dovrà riuscire a indovinare l’identità degli otto ignoti in gara per accumulare una bella somma di denaro da devolvere al Centro Astaldi che aiuta i rifugiati in fuga vittime di violenze.

Sabrina Salerno bomba sexy a “I soliti ignoti”

Sempre bellissima Sabrina Salerno che a I soliti ignoti sfoggia un look total black con scollatura profonda e trasparenza che esalta le sue forme. La sua partita inizia molto bene indovinando l’identità dell’ignoto numero uno e mettendo da parte i primi 3.000 euro.

L’ignoto numero due è una ragazza di nome Jessica, 32 anni, nata a Caltagirone in provincia di Catania. Così Sabrina Salerno chiede l’aiuto dei tre indizi. Nonostante la concorrente dia delle informazioni utili la showgirl entra in confusione.

Sabrina Salerno dà la sua risposta e l’ignoto mostra il contenuto del suo passaporto: 100.000 euro. Tuttavia la showgirl sbaglia e perde tutto.

L’ignoto numero tre si presenta al centro dello studio con una t-shirt che suggerisce a Sabrina Salerno la sua identità. In questo caso la showgirl indovina e mette da parte 6.000 euro arrivando a 9.000 euro.

L’ignoto numero quattro si chiama Raffaele ed è un ragazzo romano di 33 anni. Anche in questo caso Sabrina Salerno chiede l’aiuto degli indizi. Il ragazzo ha nel suo passaporto 32.000 euro con l’imprevisto.

Qualora Sabrina Salerno dovesse sbagliare il suo montepremi arriverebbe a zero euro e così succede. La bella showgirl dovrà dunque ricominciare da capo con l’ignoto numero cinque, Mario, un signore napoletano sulla cinquantina.

Nel passaporto di Mario ci sono 23.000 euro con l’imprevisto. In questo caso però Sabrina Salerno indovina l’identità dell’ignoto. A questo punto arriva l’ignoto numero sei, Michelle, 38 anni, torinese.

In questo caso Sabrina Salerno non chiede alcun indizio e istintivamente dà la sua risposta ma anche in questo caso sbaglia. L’ignoto numero sette è Liliana Fiorelli, un’attrice che recita in “chiamami ancora amore”, la fiction di rai uno di grande successo che vede come protagonista Greta Scarano.

Nel passaporto di Liliana Fiorelli ci sono 4.000 euro e in questo caso Sabrina Salerno indovina mettendo da parte 6.000 euro. Con l’ignoto numero otto la showgirl chiede l’aiuto dell’indizio e riesce ad indovinare la sua identità mettendo da parte 43.000 euro con i quali arriverà all’ultima fase del gioco cioè quella del parente misterioso.

Il parente misterioso della puntata dei soliti ignoti del 10 maggio è un ragazzo. Non appena la showgirl lo vede ha un’illuminazione e così c’è un grande colpo di scena. “Mai vista una roba così, loro due sono identici“, dice Sabrina Salerno. La showgirl è molto sicura di sé e della sua sensazione.

Nonostante la sua determinazione e sicurezza però decide di dimezzare il suo montepremi ed eliminare quattro ignoti così da poter indovinare con più agilità. A questo punto il suo montepremi scende a 21.500 euro.

E l’intuizione di Sabrina Salerno era esatta perché è riuscita a indovinare l’identità del parente misterioso regalando 21.500 euro al Centro Astaldi che aiuta i rifugiati in fuga vittime di violenze.