L’Eredità, il nome proposto per la conduzione al posto di Flavio Insinna

È stato proposto un nuovo nome alla conduzione de L’Eredità, il quiz show che vede come protagonista Flavio Insinna insieme ai vari concorrenti

Si fa strada l’ipotesi di un altro nome forte per condurre il quiz show di Rai Uno in onda tutti i giorni alle 18:45, L’Eredità. Un’ipotesi che diventa sempre più certezza con il passare dei giorni. Flavio Insinna potrebbe quindi abbandonare il programma che lo vede alla conduzione da ben quattro lunghi anni. Prima qualcuno ricorderà che è stato presentato, nell’ordine, da Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi e ora il conduttore romano 55enne potrebbe lasciare definitivamente il timone a un altro collega. Già qualche tempo fa si vociferava lo stesso nome ma potrebbe tranquillamente tornare in auge questa ipotesi che si fa strada con prepotenza.

Non che Flavio Insinna abbia deluso in questi ultimi anni ma piuttosto a Viale Mazzini avrebbero voglia di qualcosa di nuovo per sostituirlo. Attualmente il quiz show va molto forte con l’affezionato pubblico del piccolo schermo di “mamma Rai” che aspetta sempre puntuale l’ora in cui inizi il programma per indovinare soprattutto durante il gioco finale della Ghigliottina e divertirsi insieme ai vari campioni.

Il nome del nuovo conduttore de L’Eredità al posto di Flavio Insinna

