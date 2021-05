Michelle Hunziker sui social: “Aurora la sveglio tutti i giorni così” VIDEO

Michelle Hunziker sui social: “Aurora la sveglio tutti i giorni così”. La famosa conduttrice ha pubblicato un video molto divertente dove ironizza sui lunghi audio mandati dalle mamme ai propri figli

Michelle Hunziker è sicuramente una delle showgirl e conduttrici più amate del nostro Paese. Arrivata in Italia non pensava che la sua vita sarebbe cambiata così com’è successo: una carriera tutta in discesa e una storia d’amore con Eros Ramazzotti che, anche se non è finita come tutti avrebbero voluto, ha dato vita alla piccola Aurora che oggi è diventata grande ed è voluta bene da tutto il mondo dello spettacolo e anche sui social.

Michelle Hunziker e il video divertente: “Aurora si sveglia tutti i giorni così”

Michelle e Aurora hanno un bellissimo rapporto, spesso raccontano di essere come due sorelle più che come mamma e figlia. Si raccontano tutto e sono sempre in contatto, anche ora che Aurora è grande e non vive più a casa con lei e con Tomaso Trussardi, il “nuovo” compagno di Michelle con cui lei ha dato alla luce delle bambine che amano tantissimo. Hanno spesso dimostrato di essere anche tanto divertenti insieme, avendo lo stesso tipo di ironia, e l’ultimo video pubblicato da Michelle su Instagram n’è la prova più evidente.

Michelle ha postato un video divertente dove ha imitato un tipico momento della giornata, specialmente la mattina, dove sveglia Aurora mandandole audio lunghissimi.