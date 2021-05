The Real Housewives Napoli, la nuova puntata è incredibile

The real housewives Napoli arriva alla sua ultima puntata. La seconda stagione è stata piena di glamour ma anche di colpi di scena.

Il pubblico di Discovery plus si è molto affezionato alle real housewives di Napoli. Sono sette, ognuna con la sua personalità e il suo stile ma tutte condividono la passione per la moda, gioielli, aperitivi glamour, feste, cene.

Non badano a spese soprattutto quando si tratta di fare shopping e non riescono a tenere a freno la lingua: il pettegolezzo è la loro passione. Sono Daniela Sabella, Maria Consiglio, Stella, Simonetta, Raffaella e le new entry della seconda stagione Alessandra Parlato e Januaria Piromallo.

L’ultima puntata del documento reality più amato dalle donne inizia con una Stella, la regina napoletana dell’estetica, che riceve la telefonata di una cliente che vuole a tutti costi fare un trattamento con lei.

Ma la bella ed esuberante Stella è piena di impegni, nella sua vita c’è una grossa novità: ha deciso di fare una parte in una fiction prodotta da Daniela Sabella.

Intanto a Posillipo Simonetta si allena con il suo persona trainer e non manca di lanciare una provocazione al veleno a Maria Consiglio che si trova a Milano e che continua a snobbare le sue amiche specialmente Simonetta che lei chiama “la blatta”.

Dopo l’allenamento Simonetta va in camera da letto e rovistando nella borsa del tennis del suo compagno trova un cofanetto che la lascia senza parole. Lo apre e ci trova un anello. tuttavia fa finta di non averlo visto.

Januaria Piromallo si trova in un meraviglioso luogo della città di Napoli, “Monte di Dio”. “Questa è la strada più antica della città – spiega la marchesa – ci sono i palazzi nobiliari ma a stretto giro c’è il popolo minuto“. In questo storico quartiere la simpatica Januaria si reca presso un negozio di telefonia mobile per far aggiustare dei vecchi cellulari. Poi fa un salto dal panettiere e in pescheria.

Daniela Sabella si trova sul set di una fiction crime di cui è produttrice. La protagonista della fiction è Stella Giannicola che non è un’attrice nella vita ma un’estetista. “Recitare mi piace – dice Stella – solo che mi hanno dato un copione lunghissimo e non so se sono capace di farlo“.

Tuttavia la simpatica Stella arriva a un punto di saturazione da stress e ha un crollo nervoso. “Non ce la faccio – dice a Daniela – non lo so fare e non è nelle mie corde“. Daniela però non si fa impietosire dallo scatto di nervi dell’amica e le dice chiaramente che poiché ha preso un impegno lo devo rispettare.

A Torre del Greco Raffaella fa una seduta di psicoterapia via zoom per superare la paura delle immersioni subacquee. “Fare i conti con le proprie paure – dice Raffaella – è un percorso molto tortuoso“.

Maria Consiglio invece si trova a Milano e si dedica una sessione di shopping molto speciale. La simpatica aristocratica va in un negozio di lingerie molto chic.

Anche durante questo episodio non poteva mancare uno speciale happening: Daniela Sabella invita tutte le sue amiche a bordo di una meravigliosa barca che prende il largo nel Golfo di Napoli per far conoscere a tutte la sua amica dermatologa Adele Sparavigna.

Gli outfit delle housewives sono tutti molto glamour ma la più criticata è Alessandra, la più giovane. “Come al solito è la peggio vestita, non ci posso credere“, dicono. All’evento, seguito da un aperitivo al circolo Posillipo, è invitata anche l’outsider del gruppo Maria Consiglio che anche questa volta non si presenta.

“Non so perché insistono a invitarmi – dice Maria Consiglio – dovrei costringerle e farmi l’inchino e a baciarmi la mano“.

Le fans delle housewives sono trepidanti perché attendono già le prossime puntate in cui le sette amiche/nemiche promettono uno show indimenticabile.