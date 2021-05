Belen Rodriguez incinta di 8 mesi: lo SCATTO con il suo pancione. Siamo agli sgoccioli, la bambina sta per nascere: manca sempre di meno a questo evento

Belen Rodriguez è una delle modelle più amate dei social. Arrivata in Italia che era a malapena una ragazzina, qui è diventata subito famosissima per la sua bellezza che è diventata motivo di ispirazione per tantissime donne. Anche la sua vita privata è stata molto sotto i riflettori nel corso degli anni: era molto giovane quando il suo cammino si incrociò con quello di Stefano De Martino, ballerino di Amici.

Belen Rodriguez, la gravidanza è agli sgoccioli: con il pancione è un incanto

I due si innamorarono subito, follemente, e dal loro amore nacque Santiago che oggi ha otto anni ed è voluto bene dai suoi genitori che gli sono accanto sempre. Stefano e Belen hanno provato a ritornare insieme lo scorso anno ma durante la quarantena hanno capito di dover davvero rinunciare alla loro storia. Intanto Belen ha conosciuto Antonino con cui è stato praticamente amore a prima vista: qualche mese fa ha rivelato di aspettare un bambino da lui, anzi, una bambina, che verrà alla luce tra poche settimane.

Manca pochissimo alla nascita della piccola e Belen non ci sta più nella pelle. Anche i suoi fans non vedono l’ora di vedere come sarà la seconda figlia della showgirl argentina più amata del nostro Paese.