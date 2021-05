Vaccini e sala tortura gratuita: l’imperdibile offerta al Castello di Dracula

La nota struttura in stile medievale e gotico in Romania diventa anche un centro di vaccinazione anti-Covid.

Vaccini per tutti: questa è l’iniziativa del Castello di Bran, in Romania. In vista dell’estate, la celebre struttura in stile gotico ha optato per l’unione dell’utile al dilettevole, offrendo dosi vaccinali ai turisti che, coraggiosi, varcheranno la soglia della dimora del Conte Dracula. Immerso nella nebbiosa valle dei Carpazi, il celebre castello scavalca il medioevo e approda nel 2021, ma non senza accorgimenti. Trasformato in centro vaccini anti-Covid, il sito è pronto ad accogliere i futuri viaggiatori. Il progetto è già stato avviato. A seguire i dettagli.

Il certificato e la tour gratuito alla sala della tortura

Già questo fine settimana, l’area è stata invasa da centinaia di persone, accorse sul posto davanti al Castello di Bran, situato nell’antico confine tra Transilvania e Valacchia perché sedotte dalle linee gotiche, ma soprattutto attratte dall’innovativa possibilità di ricevere la dose contro il Covid-19 proprio nella dimora del più temuto dei vampiri. Ai vaccinati sarà inoltre rilasciato un attestato che certifica la loro “audacia e responsabilità” nei confronti della pandemia, accanto alla promessa di essere ben accolti a corte “per i prossimi 100 anni“. Il messaggio del direttore marketing del sito è chiaro. In merito all’iniziativa, Alexandru Priscu ha precisato: “ci rivolgiamo non solo ai turisti, ma anche ai residenti locali e a tutti i dipendenti del castello.” Inoltre, per i più curiosi e spericolati, il castello offre un tour gratuito alla sala delle torture medievali.

Il Castello di Bran è associato al principe rumeno del XV secolo, Vlad Tepes. Noto anche come L’Impalatore, la figura sanguinaria di Vlad III di Valacchia ispirò il personaggio di Dracula allo scrittore irlandese Bram Stoker.

