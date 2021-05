“Guardo il Giro d’Italia solo per te”, Barbara Pedrotti splende anche sotto la pioggia – FOTO

Barbara Pedrotti splende anche sotto la pioggia: la bella inviata al Giro d’Italia ha condiviso uno scatto radioso mentre è al lavoro

La bella giornalista di Sky Sport Barbara Pedrotti splende più che mai anche con la mascherina e sotto la pioggia battente alla tappa del Giro d’Italia a Biella. Il ciclismo italiano infatti è approdato nel profondo nord e lei non si è fatta scoraggiare dal tempo avverso e ha condiviso uno scatto in cui appare bellissima anche coperta dalla mascherina nera. Spiccano soprattutto i suoi bellissimi occhi di ghiaccio che stregano tutti i suoi follower su Instagram tanto che c’è qualcuno che scrive di guardare la tappa di ciclismo solo per ammirare lei. A pochi minuti dall’inizio dell’appuntamento fisso per ogni tifoso di questo sport, Barbara Pedrotti ha scritto come didascalia per accompagnare la sua foto: “Piove? E noi sorridiamo sotto la mascherina e con gli occhi. Buona tappa e buon pomeriggio a voi amici!”. Come detto infatti non si scoraggia e regala un sorriso e non solo ai suoi innumerevoli seguaci sui social network.

Barbara Pedrotti, la foto sotto la pioggia al Giro d’Italia

