Da noi a ruota libera, botta e risposta in studio: Francesca Fialdini incredula

Nell’ultima puntata di Da noi a ruota libera un botta e risposta ha lasciato conduttrice e pubblico senza parole. Scopriamo cosa è successo.

Colpo di scena a Da noi a ruota libera. Il programma di Francesca Fialdini ha accompagnato il pubblico, come ogni domenica, nella giornata di ieri. Come ogni appuntamento il format ha riscontrato un grande successo confermando grandi ascolti.

In studio ieri presenti Stefania Rocca e Fortunato Cerlino. Sono stati proprio loro i protagonisti del botta e risposta che ha lasciato conduttrice e pubblico senza parole. I due di recente hanno recitato nel film “Dietro la notte” targato Sky.

Da noi a ruota libera: le battute tra Stefania Rocca e Fortunato sorprendono

“Se lo sapevo che c’era lui non venivo”, queste le prole di Stefania Rocca una volta entrata in studio. Il commento dell’attrice scaturisce dalla visione di Cerino. Uno scherzo a cui Fortunato controbatte: “Anche io mi chiedo cosa c’entriamo tra di noi mi hai picchiato di brutto mi hai fatto veramente male.”

Il botta e risposta viene interrotto dalla Fialdini che sottolinea come i due sembrino non andare molto d’accordo e si domanda pertanto come abbiamo fatto a realizzare un film insieme. Allora la Rocca rivela come in realtà tra i due vi sia molto affetto.

“Non ci conoscevamo prima ma dal primo giorno sul set abbiamo capito che entrambi teniamo alle stesse cose ed entrambi amiamo davvero questo lavoro, capendo quando è il momento di scherzare o di fare sul serio”, racconta Stefania.

I due attori hanno interpretato la pellicola “Dietro la notte”. Si tratta di un thriller che ha come protagoniste figure femminili. Il film è disponibile dallo scorso 28 aprile su Sky Cinema.