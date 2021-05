“Mi manchi tanto”, Dayane Mello ha conquistato anche lei – FOTO

Dayane Mello sfoggia la prima foto dell’anno in costume e c’è chi non resiste alla sua bellezza, una persona in particolare. Ecco chi è

Dayane Mello è stata un personaggio molto importante all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La prima ad andare in finale che però si è aggiudicata solo il quarto posto. Si parla di lei come la prossima opinionista della nuova edizione e molti pensano che quel ruolo le calzi a pennello. Nell’attesa di scoprire nuovi dettagli sui progetti futuri, la modella brasiliana non perde occasione di essere attiva sui social e i fan impazziscono per le sue foto. Tra questi la sua follower numero uno.

