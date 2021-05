La soubrette veste l’abito in pelle e mostra lo stacco di gambe favoloso. Antonella Mosetti mozza il fiato in un solo istante.

Quarantacinque anni e non sentirli mai, ecco cosa sembra professare indirettamente verso il suo pubblico come a se stessa, la meravigliosa showgirl romana nel suo ultimo scatto. Antonella Mosetti, la bellissima di “Non è la Rai” e di “C’era un cinese in coma”, celebre commedia anni 2000 diretta da Carlo Verdone, e con la partecipazione di Giuseppe Fiorello, nonostante il tempo passi resta eternamente un mix di fascino e sensualità senza eguali.

Lo dimostra proprio quest’oggi, grazie all’istantanea in posa da diva, la nata sotto il segno del Leone. Un riscontro senza precedenti per quel che riguarda le opinioni dei suoi ammiratori.

Antonella Mosetti, il fascino eterno e lo stacco di gambe favoloso