Si mostra come un inedito spettacolo della natura la conduttrice Adriana Volpe nel suo nuovo look acqua e sapone. Il web è in tilt.

Nata in Trentino sotto il segno dei Gemelli e poi cresciuta felicemente sotto i riflettori del suo fedele pubblico, la conduttrice ormai di casa negli studi della rete Rai, Adriana Volpe, sembra essere propensa ai più benefici cambiamenti quanto a voler restare se stessa ad ogni costo. L’unione di queste ultime, seppur contrastanti, peculiarità del suo carattere andrebbero ad anticipare quel che nella nottata di ieri è stato poi rivelato dal lei stessa.

Un nuovo look sorprendentemente audace e naturale al tempo stesso che ha mozzato in fiato dei suoi ammiratori ed ammiratrici in un tempo da record. “Acqua e sapone” ed “un’umanità sconfinata” contraddistinguono la bellissima presentatrice quarantasettenne al punto da mandare il web in tilt per qualche ora. Scopriamo la fonte.

Adriana Volpe, in tilt i suoi ammiratori con il look fugace della buonanotte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Un augurio di una serena notte al vasto pubblico della penisola per esordire repentinamente in tal modo e con un piacevole dono: “vi mando un bacio 😘”. La carismatica Adriana pronunciandosi nella didascalia allo scatto, e mostrandosi con una autenticità e disinvoltura ha fatto in men che non si dica girare la testa a migliaia di suoi fan.

“Oggi per me è stata una giornata importante… di quelle che ti accarezzano il cuore“, ha rivelato in seguito. La genuinità della conduttrice sembrerebbe davvero non avere confini. Ci sarà infatti chi, denotando il suo aspetto paradisiaco, e la sua bontà d’animo la soprannominerà oltralpe “Queen of the Kisses“, ovvero “La regina dei baci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Infatti nella giornata di ieri Adriana ha goduto in primis di un meritato relax da sogno, ed in compagnia di una sua amica, Mara Santangelo, presso il “Grand Hotel Victoria Menaggio“, una salto in palestra e poi una serata con i fiocchi in compagnia dei suoi amici e colleghi di una vita. Cosa potrebbe desiderare di più?