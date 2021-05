Veronica Peparini, il look della semifinale è irresistibile: strepitosa – FOTO

Veronica Peparini, splendida per la semifinale di Amici. Il look è un irresistibile mix di sensualità e fascino: magnetica

La difficoltà, l’entusiasmo e le emozioni aumentano esponenzialmente con l’avanzare verso il traguardo di Amici. Ieri sabato 8 maggio si è svolta la semifinale del talent, e l’attesa per l’ultima meta si fa sempre più intensa.

Veronica Peparini, insegnante e caposquadra insieme ad Anna Pettinelli, si prepara per l’occasione, deliziando il pubblico con i suo strepitosi look. Anch’essi direttamente proporzionali al livello di entità della puntata, in attesa dell’outfit della finalissima, posta su Instagram quello appena sfoggiato, ed è un successo.

Veronica Peparini, stile inconfondibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

L’ultima puntata di Amici ha segnato l’approdo alla finale di cinque concorrenti: Aka7even, Sangiovanni, Alessandro Cavallo, Deddy e Giulia Stabile. Grande successo per la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che accompagneranno due dei loro allievi.

Una coppia vincente, la coreografa e la conduttrice radiofonica hanno trovato nelle differenze l’equilibrio perfetto per formare un team completo. L’ultimo scatto postato da Veronica Peparini sembra proprio evidenziarlo: lei in un total black intrigante e Anna Pettinelli agli antipodi in un completo bianco che è l’essenza dell’eleganza: strepitose.

Segue l’immagine dell’intero look della ballerina, che offre la visuale sull’abito, formato da un corpino aderente e dalla gonna a balze in tulle. Il make up ne illumina la bellezza sottolineando lo sguardo, punto di forza irresistibile del suo fascino.

Personalità e sensualità sono le caratteristiche dello stile di Veronica Peparini, che sa sempre stuipire. In attesa dell’ultimo look per il gran finale, che si prospetta imperdibile, delizia i fan su Instagram con quello della semifinale, ed è tripudio di like.