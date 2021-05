Uomini e Donne, la scelta di Samantha: “Arrogante, egoista e aggressivo”. Alla fine la tronista ha deciso di lasciare il programma con Alessio, ma prima di andare via ha scambiato due parole con Bohdan

Uomini e Donne si sta avvicinando alla fine di questa amatissima stagione e oggi c’è stata la prima scelta. Stiamo parlando di Samantha Curcio, che ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio. In lacrime gli ha detto che per la prima volta in vita sua si è sentita bella, si è sentita una principessa, si è sentita amata, e che ogni cosa le faceva pensare a lui durante le ultime settimane. Dopo essersi abbracciati, lei ha chiesto a Maria di scambiare anche due parole con Bohdan.

Uomini e Donne, Samantha sceglie Alessio e respinge Bohdan

Samantha si è seduta di fronte ad un Bohdan molto dispiaciuto e gli ha detto di non aver avvertito il suo interesse verso di lei. Che si è sempre fidata di lui, nonostante tutti le dicessero di non farlo, che gli ha sempre dato credibilità ma che probabilmente lui non è mai riuscito ad ammettere a se stesso di essere lì per altri scopi. Lui ha risposto di essersi comportato in un certo modo per altri motivi, e non perché non fosse interessato a lei.

Alla fine si sono salutati comunque con affetto e Samantha è andata via insieme ad Alessio.