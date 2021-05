Raimondo Todaro, la verità sull’addio a Elisa Isoardi. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle e il loro percorso è stato davvero molto particolare

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono conosciuti durante l’esperienza a Ballando con le Stelle e di loro si è parlato per tanto tempo. A causa di un infortunio il loro percorso fu ostacolato da tanti problemi, per non parlare delle tante voci che ci furono sul loro rapporto, ma entrambi hanno sempre smentito di stare insieme e sempre sottolineato di condividere un affetto bellissimo che nessuno dei due si aspettava di provare per un compagno di ballo nel programma di Milly Carlucci.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: tutta la verità sul loro rapporto

Sono trascorsi mesi dalla fine di quella loro esperienza e, a distanza di così tanto tempo, Raimondo ha deciso di ricordare i bellissimi giorni che ha trascorso insieme a lei. “Mi sono trovato benissimo” ha esordito così, parlando di lei. “C’era un sacco di feeling e allo stesso tempo è stata una edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto” ha concluso così, escludendo così in ogni modo una relazione attuale in cui tanti continuavano a credere nonostante i mesi trascorsi.

Intanto Elisa ha preso parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove stava conquistando tantissime persone ma ha dovuto abbandonare a causa di un problema all’occhio che le ha impedito di continuare il suo percorso come naufraga in Honduras, dove stava diventando davvero brava nell’arte della sopravvivenza.