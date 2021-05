Alessandro Cattelan su Netflix? Novità sbalorditiva – VIDEO

Dopo l’addio a XFactor Alessandro Cattelan torna sugli schermi. Il futuro del noto conduttore sta prendendo forma con un nuovo incredibile progetto.

Grande novità per Alessandro Cattelan. Dopo il suo addio a XFactor il conduttore torna sugli schermi con un nuovo impegno. Abbandonata Sky, il suo volto apparirà su Netflix.

Sulla piattaforma di streaming sarà protagonista di un nuovo programma prodotto da Fremantle. Il format debutterà a fine del 2021. Attualmente le riprese sono in corso.

Il nuovo progetto di Alessandro Cattelan su Netflix è nato proprio da una sua idea. Un’idea sorta da una domanda posta da sua figlia.

Alessandro Cattelan, un nuovo progetto dalla profonda missione

“Papà come si fa a essere felici?”, il profondo quesito posto dalla figlia del conduttore. Da allora Alessandro è entrato in crisi. Nonostante la vita dagli innumerevoli successi, non ha saputo risponde a questo interrogativo.

“Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere che cos’è la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che è in fin dei conti una semplice domanda”, le parole del conduttore.

Questa riflessione pertanto è diventato il fulcro del suo nuovo progetto. “Una semplice domanda”, è il titolo del format.

Il programma si articolerà in una serie di viaggi che vedranno protagonista il conduttore. Tra Italia ed estero si muoverà intervistando personaggi unici e condividendo con loro esperienze toccanti. Puntata dopo puntata toccherà temi diversi. Missione comune trovare la formula della felicità.

Le riprese avranno un taglio che unisce reality, documentario e film. Per promuovere il progetto nascente a Roma e Milano sono già presenti, rispettivamente in Campo de’ Fiori e in piazza San Babila, cartelloni pubblicitari. Si tratta di schermate in cui viene riportato già l’hastag ispirato al programma #unasemplicedomanda.