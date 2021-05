“Amore folle”. Giulia De Lellis, esplode la tenerezza su Instagram FOTO

“Amore folle”. Giulia De Lellis, esplode la tenerezza su Instagram. L’influencer ha pubblicato uno scatto di una bellissima giornata insieme al suo amore Carlo e la nipotina Penelope che ha compiuto gli anni

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito qualche anno fa quando ha sceso le scale del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, per corteggiare il tronista Andrea Damante. Non sapeva che da lì la vita sarebbe totalmente cambiata, che avrebbe intrapreso una strada che certamente non si aspettava di poter percorrere.

Giulia De Lellis felice insieme a Carlo e a Penelope: “Amore folle”

Le cose tra Giulia e Andrea sono andate male nel corso del tempo, si sono lasciati alla fine della scorsa estate e lei ha ritrovato la felicità tra le braccia di Carlo Beretta che ha conosciuto durante una vacanza a Forte dei Marmi. Qualche giorno fa sono tornati lì, dove tutto è cominciato, per trascorrere qualche giorno in tranquillità. Ieri, invece, erano insieme alla famiglia di Giulia a festeggiare il compleanno della piccola Penelope che ha compiuto due anni.

In occasione di questo evento ha organizzato una bellissima festa, per rendere speciale la giornata della sua nipotina. Ha pubblicato diversi scatti su Instagram per mostrare ai suoi followers alcuni momenti di quella che è stata sicuramente una giornata indimenticabile.