Valentina Vignali è una sirena dalla chioma scusa, il suo corpo scolpito dallo sport è unico, il suo viso angelico e malizioso allo stesso tempo la rendono speciale.

Unica, speciale, inimitabile, Valentina Vignali piace molto e conquista il web con i suoi scatti. Giocatrice di basket professionista, modella e influencer nel tempo libero, non si può più vivere senza Valentina.

La cestista ha conquistato anche il mondo della televisione partecipando ad alcuni programmi come Uomini e Donne e Grande Fratello 16, in entrambe le occasioni è piaciuta molto per il suo modo di fare, la sua semplicità e la sua spensieratezza.

