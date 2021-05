Un Posto al Sole anticipazioni 11 maggio: Alberto in un baratro profondo. Le cose per Palladini stanno peggiorando sempre di più

Roberto Ferri si ritrova nuovamente nei guai per quanto riguarda la situazione dei Cantieri: una fuga di notizie fa emergere le sue vere intenzioni, cosa che potrebbe metterlo davvero in difficoltà. Intanto, Franco, prosegue le sue intercettazioni scoprendo finalmente delle informazioni molto interessanti.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Alberto ha perso il lavoro e questa è un cattivissima notizia, soprattutto perché da quando è finita con Clara deve assolutamente versare gli alimenti per Federico. Mentre Clara cerca di ricostruire una vita senza di lui, ricominciando daccapo e rimettendosi in carreggiata, Alberto cade in un baratro profondo da cui potrebbe fare davvero fatica a risalire. Ha assolutamente bisogno di un nuovo lavoro o di recuperare quello vecchio, cosa farà?

Guido e Mariella hanno deciso nuovamente di intromettersi nella vita dei fratelli Cerruti per provare a farli fare pace: intanto, una inaspettata riunione tra Sarti e Cerruti, porterà un nuovo elemento di scompiglio nella loro famiglia. Che cosa succederà? Riusciranno a fare pace?