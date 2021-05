La Ferragni ha condiviso una foto su instagram in cui tiene in mano un bicchiere e rivela il suo segreto per avere energia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni è bellissima ed energetica, ha deciso di rivelare il suo segreto ai followers per avere un’energia come la sua. Ha condiviso una foto mentre appare in tenuta da ginnastica e tiene in mano un bicchiere con un contenuto di color arancione. Sembrerebbe una spremuta d’arancia, ma non è così. Si tratta di ben altro, ed è quello il suo segreto per avere l’apporto energetico di cui ha bisogno e per sentirsi attiva. Così da eseguire ciò che ama, la pole dance.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne anticipazioni 11 maggio: la rivelazione di Riccardo Guarnieri

Valentina Ferragni rivela il suo segreto per avere energia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alice Basso, il nuovo look che lascia senza parole: la somiglianza è incredibile – FOTO

Il segreto dell’influencer per avere energia è racchiuso in alcune compresse chiamate Supradyn. Grazie a questo integratore lei riesce ad avere abbastanza energia per eseguire la sua passione, che è la danza. Nella didascalia sotto alla foto dove mostra il beveraggio, scrive:“Ho sempre voluto imparare a ballare fin da quando ero piccola. Supradyn ricarica mi ha dato l’energia per sentirmi più attiva e dar forza ad una mia grande passione, ho avuto così la possibilità di mettermi in gioco. E voi come nutrite le vostre passioni?”.

In un’altro post poi mostra la sua esibizione fantastica sul palo della pole dance. Ormai sono anni che lo pratica ed è diventata bravissima. Questo weekend l’influencer ha passato il tempo con le sorelle in una tenuta in Toscana da favola. Le tre sorelle sono apparse con i piccoli Leone e Vittoria, in mezzo a prati stupefacenti e in location mozzafiato. Hanno visitato alcuni luoghi e fatto pic-nic al sole. Davvero meraviglioso il rapporto che hanno le tre sorelle e la loro famiglia in generale. Appaiono sempre uniti in qualsiasi circostanza, e sempre sorridenti. D’altronde hanno una vita da sogno e poterla trascorrere tutti insieme in armonia è un dono stupendo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Amano passare il tempo tutti insieme tra sorelle, cognati e suoceri. Vige una grande armonia e si nota. Ora poi con l’arrivo della piccola Vittoria è ancora più bello passare il tempo insieme. E Valentina è anche sempre insieme al suo grande amore Luca Vezil, che di recente le ha fatto una sorpresa incredibile regalandole una barca tutta sua.