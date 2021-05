“Sempre in gran forma”. Barbara D’Urso, minigonna e stivaletti: una ragazzina – FOTO

Barbara D’Urso. La popolare conduttrice in forza alle reti Mediaset mette a tacere tutte le critiche ricevute ultimamente con un post inequivocabile. Pubblica, inoltre, una foto in cui si mostra sempre al top: una ragazzina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Lo scorso 7 Maggio Barbara D’Urso ha spento 64 candeline. Per festeggiare ha scelto una mega torta da quattro piani da condividere con le persone più care al suo cuore. Il suo compleanno arriva quasi in concomitanza con la fine dell’attuale stagione televisiva che, per la conduttrice napoletana, è stata abbastanza travagliata, non solo per motivi legati al Covid19.

Ultimamente, infatti, è stata investita da una serie di rumors che riguarderebbero il suo futuro a Mediaset e il proseguimento del programma Domenica Live. Non avrebbe vinto la battaglia di ascolti con la “dirimpettaia” e concorrente Mara Venier, in onda nella stessa fascia oraria su Rai Uno con Domenica In. Questo avrebbe portato alla decisione di cancellare definitivamente il programma della D’Urso dalle reti del biscione. Tutto è ancora da decidere ma lei risponde con i fatti.

NON PERDERTI -> “Lo specchio non tradisce” Nunzia De Girolamo tutta di rosso passione: magica! – FOTO

Barbara D’Urso in stivaletti e minigonna: bellezza unica. La risposta agli haters

Clicca su Successivo