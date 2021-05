“Galattica”, il primo piano di Kasia Smutniak manda in confusione – FOTO

Kasia Smutniak ci regala su Instagram uno scatto magnifico. In bianco e nero mette tutti d’accordo: un capolavoro

È partito il countdown per “Domina”, la nuova serie Sky Orignal che vede come protagonista Kasia Smutniak. Si parte con il 14 maggio per ben otto episodi tutti dedicati alla figura di Livia Drusilla Claudia, terza e ultima moglie di Giulio Cesare Ottaviano Augusto, interpretata proprio dalla bella e brava attrice, volto di punta del nostro cinema e anche di Sky che l’aveva già scelta per la serie “Diavoli” affianco ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Una storia antica e contemporanea nello stesso tempo che viene raccontata in quella che è la prima stagione di un lavoro creato e scritto da Simon Burke che ha ricostruito il personaggio di una donna forte e carismatica. Intelligente, ambiziosa e soprattutto descritta, secondo le teorie storiografiche seguite, come la consigliera del marito, colei che avrebbe influenzato diverse scelte che hanno portato al passaggio dalla Repubblica all’Impero.

A Cinecittà è stato ricostruito il set della Roma antica come la stessa Kasia ha raccontato a La Repubblica e “vederla piena di gente è stato bello” ha ammesso. Tutto girato prima della pandemia con scenari costruiti dalle maestranze italiane.

Kasia Smutniak, la FOTO capolavoro che piace un sacco